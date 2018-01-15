Стала известна дата выхода "Стражи галактики-3"

Американский режиссер Джеймс Ганн, снявший "Стражей галактики", рассказал, когда выйдет продолжение серии. Об этом он сообщил в Twitter, отвечая на вопросы фанатов.



Ганна спросили, будет ли третья часть франшизы. "Выйдет в 2020 году", – ответил он.



Режиссер также заявил, что покупка студии 21th Century Fox компанией The Walt Disney Company никак не скажется на истории для третьих "Стражей галактики".



Фильмы Disney заработали за год в прокате $5 млрд



Напомним, Disney приобрел 21th Century Fox за 52,4 миллиарда долларов. Покупателю перейдут права на такие популярные франшизы, как "Люди Икс", "Аватар" и "Симпсоны". В 2012 году Disney приобрел компанию Lucasfilm, получив права на франшизу "Звездные войны".





