Стресс намного опаснее, чем вы думаете

Институт цитологии и генетики СО РАН (ИЦиГ СО РАН) и Институт клинической и экспериментальной лимфологии СО РАМН доказали: хронический социальный стресс провоцирует изменения в работе многих нейрохимических систем мозга. Итог - подавление иммунитета и повышенный риск рака, пишет РИА "Новости".



Влияние стресса может быть настолько серьезным, что изменится экспрессия генов. Когда формируется психоэмоциональное расстройство, которое длительно сохраняется, запускается целый каскад изменений в организме, подчеркивают ученые. Это доказали эксперименты с мышами. Так, животные, которые длительное время находились в состоянии социального стресса, демонстрировали развитие смешанного тревожно-депрессивного расстройства.



Параллельно отмечались нарушения в работе иммунной системы и стимуляция процессов канцерогенеза (зарождения и развития опухолей). Комментирует руководитель исследований в ИЦиГ СО РАН Наталия Кудрявцева: "Нами разработан экспериментальный подход для моделирования психогенного иммунодефицита, вызванного хроническим эмоциональным социальным стрессом. В дальнейшем, такую модель можно использовать для разработки методов его фармакологической коррекции.



Первые шаги в этом направлении уже сделаны в ходе проведенных исследований. В частности, установлено, что первичное воздействие анксиолитиками и антидепрессантами c целью позитивного воздействия на состояние стресса более эффективно, чем прием иммуностимулирующих препаратов и витаминов".

