Оффшоры могут отсудить "деньги Януковича" у Украины

Руководитель департамента спецрасследований Генеральной прокуратуры (ГПУ) Сергей Горбатюк заявил о том, что оффшорные фирмы могут отсудить обратно конфискованные деньги бывшего президента Украины Виктора Януковича. Об этом Горбатюк заявил в эфире программы "Завтра". "Конечно, если есть фирмы, которые оспаривают и которые получат отказ в этом, и которые могут быть так называемыми добросовестными приобретателями,...

...действительно они могут обращаться в европейские суды и рассчитывать, что европейский суд будет к ним прислушиваться", - сказал чиновник.



В то же время, как отметил Горбатюк, об открытии каких-то производств относительно обнародования медиакомпанией "Аль-Джазира", якобы, текста засекреченного приговора Краматорского суда о спецконфискации средств экс-президента ему ничего не известно.



Как пояснил руководитель департамента спецрасследований ГПУ, прокуратура потеряла возможность начинать производство с созданием Государственного бюро расследований, поэтому этим делом может заниматься Нацполиция или Служба безопасности Украины.



Напомним, что медиакомпания "Аль-Джазира" обнародовала документ из 94 страниц, который содержит якобы решение Краматорского районного суда, по которому было конфисковано 1,5 миллиарда долларов США, принадлежавших бывшему президенту Украины Виктору Януковичу и его окружению.



Также в документе указаны фамилии лиц и названия компаний, фигурировавших в схемах по хищению денежных средств. Одной из таких компаний называется ICU, председателем совета директоров которой до 2014 года была глава НБУ Валерия Гонтарева. Согласно документу, в период с 2012 по 2014 гг. компания содействовала выводу из Украины денег "семьи Януковича".

