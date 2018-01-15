Россия усилила контроль на границе из-за вспышки кори на Украине

Россия усилила санитарный контроль на границе с Украиной из-за вспышки кори.



Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.



"Российские власти усилили санитарный контроль в пунктах пропуска на границе с Украиной", - говорится в сообщении.



По данным Роспотребнадзора, наиболее сложная обстановка отмечается в Италии, Румынии, Украине, Германии.



За 11 месяцев 2017 года в Украине зарегистрировано 3382 случая заболеваний. Наиболее неблагополучная ситуация складывается в Ивано-Франковской (1049 случаев), Одесской (931 случай) и Закарпатской областях (416 случаев).



При этом, по данным Роспоребнадзора, в Одесской области зарегистрировано 5 летальных исходов от этой инфекции, в том числе 3 – среди детей.



"Еще по итогам 2015 года ЕРБ ВОЗ включило Украину в перечень 10-ти стран мира с наименьшими охватами иммунизации в отношении актуальных детских инфекций – кори, дифтерии и коклюша", - отмечает Роспотребнадзор.

