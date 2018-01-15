Новый немецкий брак по расчету вызовет в Европе восторг

Если ты не можешь получить того, кого любишь, тебе приходится любить того, кого можешь получить. Брачная логика эстрадных певцов и немецких политиков высокого ранга, которые сегодня наконец-то договорились о том, что разумнее всего будет, если братские буржуазные партии ХДС/ХСС с консервативной стороны и социал-демократы со стороны «красной» продолжат сотрудничать в правительстве.

И правда, Ангела Меркель буквально светилась от радости, когда она — через 110 дней после выборов в Германии и после 25 часов заключительных зондирующих консультаций — наконец-то смогла представить то, что напоминает основу для формирования нового правительства.



Но, вероятно, наибольшее облегчение вызвало то, что вообще нашелся тот, кто захотел получить ее саму и разделить ту власть, которую современные политики, похоже, избегают больше, чем распутники — обещаний в супружеской верности.



Обычно весьма колючий лидер СДПГ Мартин Шульц, в свою очередь, казался более расслабленным, чем обычно, когда охарактеризовал перед работающими камерами предварительный брачный договор на 28 страницах между сторонами как «выдающийся результат» заседаний, которые иногда были «бурными».



Это был тот же Мартин Шульц, который после пощечины, полученной своей партией на выборах в сентябре, объявил, что социал-демократы уйдут в оппозицию, и что продолжение прежней GroKo (большой коалиции) полностью исключено.



Когда он столь нерешительно согласился на консультации, то объявил, что необходимо, чтобы были выполнены целый ряд ключевых требований социал-демократов.



Большинство из них исчезли в ходе так называемых зондирующих консультаций на этой неделе, приведших к появлению документа, который газета «Зюддойче Цайтунг» (Süddeutsche Zeitung) назвала «полным компромиссов, но не сенсаций».



Фактически все выглядит так, будто социал-демократам пришлось бросить на алтарь компромисса больше всего — в частности, в таких непростых областях, как налоги, беженцы, окружающая среда и медицинское страхование.



Мартину Шульцу может быть нелегко заставить своих товарищей по партии, неохотно относящихся к идее большое коалиции, это понять.



Он должен утешать себя тем, что партия частично добилась своих целей в таких вопросах, как пенсии, реформа системы здравоохранения, а также инвестиции в жилье и образование.



Что касается баварской ХСС, то здесь речь может идти о небольшом триумфе. Партия не только добилась ограничения числа воссоединения семей для беженцев до 1000 в месяц, но также, наконец, добилась признания предлагаемого ею верхнего предела того количества просителей убежища, которое Германия может принимать ежегодно. Максимум 220 тысяч в год, согласно новому документу.



Брак без страсти



Теперь стороны — как разведенные супруги, которые вновь решили быть вместе во втором или третьем браке, — хотят услышать «детей», прежде чем начнут договариваться об окончательном результате. Да и сложнее всего тут будет социал-демократам, которым в следующую пятницу предстоит принять соответствующее решение на съезде.



Многие в партии считают, что единственным спасением для постоянно теряющей поддержку СДПГ будет находиться в оппозиции. И на съезде в бывшей западногерманской столице Бонне голоса их будут полны негодования.



Если же возобновление отношений, на которых Ангела Меркель основывалась 8 из 12 своих лет в качестве лидера Германии, получит поддержку, то тогда будет открыт путь к браку без подлинной страсти, судя по компромиссам, представленным сегодня.



Они также будут результатом того, что одна королева, Ангела Меркель, и два короля, Мартин Шульц и Хорст Зеехофер из ХДС, показали, что все они будут сметены с политической шахматной доски, если не найдут решения и обрекут страну на нежелательные новые выборы в неподходящее время.



Возможно, с новым поражением для трех партий и дальнейшими успехами правонационалистической «Альтернативы для Германии».



В свете этого большинство немцев должны радоваться тому, что Ангела Меркель и ее партнеры, несмотря ни на что, взяли на себя эту — как оказалось — далеко не легкую задачу: заставить демократию работать.



Если из сотрудничества что-то получится, оно будет похоже — в частности, из-за недостаточной популярности трех партий у избирателей — на коалицию, которая сможет продержаться до следующих выборов.



Сможет ли Ангела Меркель продержаться все это время в качестве канцлера, — другой вопрос. Но она умеет удивлять своей выносливостью и упорством.



Тем не менее, предварительные результаты зондирующих консультаций о создании большой коалиции едва ли вызовут эйфорию в стране, которая больше, чем когда-либо, нуждается в новых идеях, радикальных решениях и новом мышлении.



Возможно, восторги сначала следует ожидать от европейских партнеров, таких, как президент Франции Эммануэль Макрон, который может рассчитывать на полную поддержку реформам в ЕС со стороны немецкого правительства, которое к тому же готово и инвестировать в этот проект.



Что касается Европы, то здесь у возможного будущего немецкого правительства и правда можно увидеть подлинную страсть.



Если стороны смогут договориться о том, что им еще раз следует стать супругами, свадьба, вероятно, состоится к пасхе, самое позднее в марте, через полгода после выборов. Ну, во всяком случае, не поторопились.



Источник: Politiken



