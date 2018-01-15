Трамп заверил, что не является расистом

Президент США Дональд Трамп заявил, что не следует считать его расистом, сообщил в ночь на понедельник сайт журнала "Тайм".



"Я не расист. Я самый не расистский человек из всех, у кого вы брали интервью", - сказал он, общаясь с журналистами перед встречей с конгрессменом Кевином Маккарти в международном гольф-клубе Д.Трампа во Флориде.



На прошлой неделе сообщалось, что в ходе обсуждения проекта иммиграционного соглашения в Белом доме, Д.Трамп выразил недовольство тем, что его политики стремятся принимать иммигрантов из Гаити и "любой дыры в Африке".



Сообщения об этих высказываниях Д.Трампа вызвали волну критики в его адрес, в том числе со стороны властей Гаити и ряда африканских стран. За резкие комментарии президента США также осудили представители крупных международных организаций, в частности ООН.



Кроме того, некоторые члены американского Конгресса вновь обвинили главу государства в расизме.



Сам Д.Трамп признал, что использовал "жесткие слова", но отметил, что не хотел обидеть граждан какой-либо страны. Позднее он написал в своем "Твиттере": "Я, как президент, хочу, чтобы в нашу страну приезжали люди, которые помогут нам снова стать сильными и великими". Таким образом, он вновь озвучил свою давнюю идею о том, что эмигрировать в США должны лишь высококвалифицированные специалисты.



Д.Трамп также высказался по поводу программы DACA (Отсроченные меры в отношении детей-иммигрантов), заявив, что она "вероятно, умерла потому, что демократы на самом деле ее не хотели, а просо хотели болтать и отнимать деньги, которые так необходимы нашим вооруженным силам".

