Что нужно знать о лотереи EuroJackpot?

Одной из наиболее известных межнациональных лотерей является EuroJackpot. С каждым годом количество ее участников стремительно растет. Что же собой представляет ЕвроДжекпот и каковы ее особенности? Подробные ответы будут даны в этой статье!



Немного истории



Создатели лотереи планировали открыть EuroJackpot еще в 2006 году, желая составить хорошую конкуренцию такому мастодонту как Евро Миллионы. Данная лотерея была создана в далеком 2004 году. Естественно, что международная лотерея получает большую популярность, нежели национальная. К тому же, некоторые страны присоединялись к ней в рамках благотворительных акций.



Впервые купить билет на эту лотерею, и попытать свою удачу игроки смогли в марте 2012 года. За 11 последующих месяцев билеты приобретались более чем в четырнадцати странах. На текущий момент в EuroJackpot еженедельно участвует огромное количество человек. Каждую пятницу они наблюдают за розыгрышем призов, который проводится ровно в 21:00 по времени в Хельсинки.



Особенности



Ранее приобретать билеты и участвовать в розыгрыше призового фонда могли только жители определенных стран. К примеру, среди них есть Германия, Хорватия, Исландия, Финляндия и т.д. Стоит отметить, что билеты могут покупать и несовершеннолетние граждане. Впрочем, этот пункт вариативен и зависит от законодательства определенного государства.



Сейчас же ситуация изменилась: житель любой страны может купить билет при помощи LottoPark специально созданного для этой цели сервиса. В случае выигрыша, полученная сумма просто зачисляется на счет победителя. Поэтому проводить оценку билета в Дании или Германии не потребуется.



Высокая популярность лотереи обусловлена высоким шансом выигрыша, поскольку главный приз не аккумулируется до совершенно недостижимого уровня. К примеру, в мае 2015 года жителем Чехии был выигран приз в размере 90 миллионов евро.



Призовой фонд



Потенциальные игроки всегда первым делом узнают все подробности Hogyan játsszon Eurojackpotot и обращают внимание на призовой фонд, и только после этого – на локацию лотереи, а также ее репутацию. ЕвроДжекпот гарантирует выигрыш в размере более 10 миллионов евро. Тем не менее, призовые фонды достигают и гораздо больших размеров. Что же происходит в том случае, если в тираже оказываются несколько выигрышных билетов? Ситуация решается просто: призовой фонд делится между победителями на равные части.



Если же в течение розыгрыша ни один игрок не смог угадать необходимую комбинацию, призовой фонд переносится на следующую игру. Следовательно, сумма возрастает в разы и у игроков появляется серьезный стимул.



Таким образом, участвуя в EuroJackpot, каждый получает возможность выиграть большую сумму денег, находясь в любой стране. А благодаря онлайн-режиму лотереи это становится гораздо проще!



