В Украине ожидается оттепель и сильные осадки

Обильный мокрый снег будет идти по всей Украине 17-19 января. Об этом в эфире Еспресо.TV сообщила синоптик Наталья Диденко.



Как отметила синоптик, на этой неделе погода в Украине будет сложной и неустойчивой. Завтра, 16 января, еще будут морозы, но уже на востоке и юге начнутся интенсивные осадки.



"17-19 января ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, которые охватят всю страну. Погода будет крайне сложной", - отметила Диденко.



Как прогнозирует Диденко, 17 января в Украину придет существенное потепление практически до оттепели.



"То есть после сегодняшних 10-14 градусов мороза в Украине потеплеет практически до оттепели. В Карпатах есть опасность схода лавин. Также усилится ветер", - рассказала синоптик.



Завтра в Киеве еще будет морозно, 17 января ожидается потепление, возможны осадки.

