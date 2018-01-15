В Харьковской области грабители требовали с жертвы 15 биткоинов

В Харьковской области грабители, ворвавшись в дом к мужчине и угрожая ему физической расправой, потребовали перевести на их счет 15 биткоинов. Об этом сообщает в понедельник, 15 января, платформа для работы с открытыми данными Opendatabot.



Отмечается, что инцидент произошел 20 декабря прошлого года. Злоумышленники проникли в квартиру к мужчине и, угрожая ножом, требовали, чтобы он перевел на их электронный кошелек биткоины. Пострадавший работал веб-дизайнером и зарплату получал в криптовалюте.



Позже преступники связывались с потерпевшим по телефону и утверждали, что биткоины им не поступили, и угрожали расправой.



Следователь подал ходатайство в Харьковский суд о временном доступе к вещам и документам правонарушителей. Суд удовлетворил требование следствия. Расследование дела продолжается.

