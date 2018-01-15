Роналду выставил себя на трансфер

Криштиану Роналду летом сменит клуб. Как сообщает AS, нападающий не дождался предложения от президента "Реала" Флорентино Переса пересмотреть зарплату, хотя босс "сливочных" обещал футболисту повышение оклада.



Роналду уже сообщил о своем намерении нескольким одноклубникам и, по информаии издания, следующим летом он окажется в "Манчестер Юнайтед".



За английский клуб Роналду выступал до 2009 года.



Контракт португальца с "Реалом" рассчитан до 30 июня 2021 года.



