Катарские истребители перехватили гражданский самолет ОАЭ

Катарские истребители перехватили самолет ОАЭ, совершавший регулярный рейс в бахрейнскую столицу Манаму, передает государственное агентство ОАЭ (WAM) со ссылкой на Общегражданскую авиационную администрацию страны.



По данным администрации, самолет следовал обычным маршрутом. Представитель ведомства описывает произошедшее как "вопиющую угрозу для безопасности полетов и нарушение международного права". Авиакомпания при этом не называется.



Как отмечает телеканал Al Jazeera, МИД Катара опровергает обвинения в перехвате авиалайнера из ОАЭ.



Фондовый индекс Qatar Exchange на этих новостях упал на 2,2%, сообщает агентство Bloomberg.



Один из основных индексов ОАЭ - Dubai Financial Market General - потерял 0,5%, однако Abu Dhabi Securities Market General поднялся на 0,4%.



Как сообщалось, 5 июня 2017 года Саудовская Аравия, Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив власти страны в поддержке террористических организаций. Позже к ним присоединился ряд других мусульманских стран.



В дальнейшем были прекращены транспортные и экономические связи многих ближневосточных стран с Катаром.



Ранее в январе Катар сообщил, что уведомил ООН о нарушении его воздушного пространства военным самолетом ОАЭ. Инцидент произошел 21 декабря.



Отношения стран ухудшились в минувшие выходные, пишет Gulf Business: катарские СМИ транслировали видеозапись, в которой один из членов королевской семьи Катара, видный бизнесмен Абдулла бен-Али ат-Тани заявил, что его насильно удерживают в Абу-Даби. Власти ОАЭ отрицают эти сообщения.

