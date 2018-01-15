Лавров: РФ уважает целостность Украины в границах, сложившихся после референдума в Крыму

Россия уважает территориальную целостность Украины в границах, сложившихся после референдума в Крыму. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2017 году. "Мы продолжаем уважать территориальную целостность Украины в тех границах, которые сложились после референдума в Крыму и после воссоединения Крыма с Российской Федерацией", - сказал он.

"Мы много раз отвечали на такие достаточно легалистские вопросы, в том числе в отношении Будапештского меморандума 1994 года, в соответствии с которым Украина отказалась от ядерного оружия, а Россия, США и Великобритания гарантировали, что не будут применять ядерное оружие против Украины, - отметил министр. - Напомню, что мы так и не применяли и не угрожали Украине ядерным оружием, поэтому никакого нарушения меморандума не произошло. А параллельно с меморандумом Украина в отдельном заявлении взяла на себя обязательства не поощрять расистские, неонацистские тенденции".



По его словам, то, что произошло после "майдана", явилось грубейшим нарушением данных обязательств. "Политически мы заинтересованы в том, чтобы минские договоренности были выполнены в полном объеме без каких-либо изъятий. Это вписывается в нашу линию на полное уважение суверенитета и территориальную целостность Украины в ее нынешних границах, сложившихся после референдума в Крыму, который был проведен в полном соответствии с международным правом", - заявил глава МИД РФ.



По словам Лаврова, Запад искусственно придает масштаб теме Украины и ошибочно рассматривает ее в качестве краеугольного камня в противостоянии с Россией. "Украина - это тема, которая достаточно искусственно делается гораздо более масштабной, чем она того заслуживает, и рассматривается как оселок противостояния между Россией и Западом, - сказал министр. - Считаю такой подход ошибочным, абсолютно политизированным".



По мнению главы МИД РФ, если бы страны Запада вместо поддержки бездумной линии Киева сосредоточились на выполнении минских соглашений, то кризис давно был бы урегулирован. "Если бы отошли от этой призмы, через которую пытаются рассматривать украинский кризис, призмы противостояния между "авторитарной Россией" и "либеральным Западом", сконцентрировались бы вместо этого на том, что записано в Минских договоренностях - там все предельно ясно, предельно четко, и какому-либо двойному толкованию не подлежит, - тогда, я думаю, украинский кризис был бы давно урегулирован", - сказал глава Лавров.



При этом глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что США и Европа видят, что нынешние украинские власти пытаются спровоцировать силовую фазу в Донбассе. "Наши западные коллеги из Европы и США, мы знаем это из бесед, прекрасно понимают тактику, которую нынешние украинские руководители осуществляют в отношении минских договоренностей, - сказал он. - Они [западные коллеги] прекрасно видят, что украинские соседи по-прежнему пытаются спровоцировать силовую фазу этого противостояния и тем самым отвлечь внимание от того, что саботируют минский комплекс мер".



"Украина подписалась под минскими договоренностями, которые никак не касаются темы Крыма. Данные договоренности нужно выполнять", - подчеркнул министр. "Если сейчас вместо того, чтобы заставить киевское руководство наконец-то сделать то, что они обещали, мы будем рассуждать, как читать ту или иную строчку этого договора (о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Украиной - прим.ТАСС), то будем только давать повод для дальнейшего затягивания выполнения важнейшего документа [минского комплекса мер], единогласно одобренного СБ ООН", - отметил министр.



Лавров заявил, что Россия продолжит добиваться урегулирования конфликта на Украине путем полной и последовательной реализации комплекса мер по выполнению минских договоренностей. "Продолжим работать по украинскому вопросу, для решения которого нет иной альтернативы, кроме полного, последовательного выполнения комплекса мер, который был принят в Минске в феврале 2015 года", - сказал он.



Министр также уточнил, что Москва в 2014 году приостановила возврат крымского оружия Украине из опасений, что его могут использовать против жителей Донбасса. "Когда все это [воссоединение Крыма с Россией] произошло, сразу стали возвращать вооружение из Крыма, еще в марте, - напомнил он. - А когда Ваши руководители объявили антитеррористическую операцию, назвав террористами тех, кто никогда на них не нападал, мы прекратили передавать эти вооружения".



По словам Лаврова, решение о приостановке передачи было принято в связи с тем, что оружие могло быть использовано "против людей, которые категорически отвергли антигосударственный переворот со стороны тех, кто предал анафеме русский язык, кто заявил, что <...> надо русских изгнать из Крыма". "Я убежден, что у жителей Крыма другого выбора, кроме как защитить свою идентичность, свою многонациональную, многоконфессиональную культуру от такого рода бандитов, просто не было", - сказал министр. Лавров подчеркнул также, что не может быть никаких сомнений в готовности и заинтересованности России в полном выполнении минских договоренностей.



Глава МИД РФ отметил, что национальный состав миссии ООН по охране наблюдателей ОБСЕ должны определять Киев, Донецк и Луганск. "Наше предложение о миссии ООН по охране наблюдателей ОБСЕ не ограничивается размещением миссии только на линии разъединения, - сказал он. - У наблюдателей ОБСЕ есть мандат, в соответствии с которым они по согласованию со сторонами передвигаются по обе стороны от линии соприкосновения. Они регулярно посещают территорию провозглашенных республик в Донецке и Луганске вплоть до границы с Россией, где они бывают до двадцати раз в неделю".



"Наше предложение предполагает обеспечение охраны ООН для этих наблюдателей повсюду, где они передвигаются, патрулируют в соответствии с мандатом", - отметил Лавров.



"Национальный состав в соответствии с нашим предложением и общей практикой ООН определяют стороны конфликта, - сказал министр. - Этот состав будет согласован с Киевом, Донецком и Луганском".



Представители контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в белорусской столице согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению минских соглашений. Документ предусматривает прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей и проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако до сих пор этот план остается нереализованным. Украинская сторона полностью отказалась от выполнения политических пунктов соглашения, ссылаясь на неурегулированность вопросов безопасности.

