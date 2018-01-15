На Волыни подросток случайно застрелил друга

На Волыни подросток по неосторожности застрелил 16-летнего односельчанина. Об этом в понедельник, 15 января, сообщила пресс-служба Нацполиции в Волынской области.



По данным ведомства, трагедия произошла около 17 часов в воскресенье, 14 января, во Владимир-Волынском районе.



Как выяснилось, 15-летний парень вытащил ружье отца и случайно выстрелил своему другу в голову. От полученных травм несовершеннолетний скончался на месте.



Известно, что охотничье ружье марки ИЖ-17 не было зарегистрировано в соответствии с законами. Поэтому отец парня будет привлечен к административной ответственности за ненадлежащее хранение оружия.



По факту убийства по неосторожности открыто уголовное производство. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от 3 до 5 лет.

