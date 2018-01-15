Катар отверг обвинения ОАЭ в перехвате гражданского самолета

Власти Катара отвергли обвинения Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в перехвате гражданского самолета ОАЭ. Об этом сообщил в понедельник телеканал Al Jazeera со ссылкой на МИД эмирата.



Таким образом Доха отреагировала на заявление Главного управления гражданской авиации ОАЭ, сообщившего ранее о перехвате пассажирского самолета катарскими ВВС и назвавшего произошедшее вопиющим нарушением международных договоренностей. По данным ведомства, лайнер выполнял регулярный рейс в столицу Бахрейна, Манаму, по обычному маршруту.



С начала года Катар несколько раз обвинил ОАЭ в нарушении воздушного пространства страны и заявил, что подаст соответствующую жалобу в ООН. В Абу-Даби эти заявления опровергали.

