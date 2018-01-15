Коммуналка за год ощутимо подорожала

По данным Государственной службы статистики в 2017 году было зафиксировано изменение цен на все виды жилищно-коммунальных услуг. Об этом сообщает Domik.ua.



Как отмечается, повышение стоимости жилищно-коммунальных услуг в декабре 2017 года по отношению к декабрю 2016 года составило в среднем 10,6%. В период с января по декабрь 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года коммуналка подорожала на 26,7%.



В Госстате сообщили, что в 2017 году наибольшее повышение цен было зафиксировано на услуги по содержанию домов и придомовых территорий — на 47,5%. Стоимость газа для населения изменилась меньше всего — на 1,2%.



При этом в декабре 2017 года, по сравнению с показателями ноября 2017 года, было зафиксировано снижение тарифов на холодное водоснабжение и водоотвод.

