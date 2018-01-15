Украина возобновила импорт бензина из Польши

Ряд украинских сетей АЗС возобновили импорт бензина марки А-95 из Польши. Об этом в понедельник, 15 января, сообщает enkorr.



Отмечается, что импорт компании наладили с польского НПЗ в Полоцке. В последний раз поставки из Польши в Украину осуществлялись в мае 2017 года.



Крупнейшим поставщиком стал WOG, импортировав 3,2 тысяч тонн. ОККО поставила 2,6 тыс. тонн, Socar – порядка 1 тыс. тонн.



До приостановки импорта было поставлено более 19 тысяч тонн бензинов.

