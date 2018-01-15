У Трампа и Сталина нашли общие черты

Cенатор от штата Аризона Джеф Флэйк, однопартиец президента США Дональда Трампа сравнил лидера страны с «советским диктатором Иосифом Сталиным». Заявление он сделал в интервью каналу ABC News в воскресенье, 14 января.



Причиной резкой критики президента и его сравнения с «диктатором» стало заявление Трампа о том, что издания, распространяющие фейковые новости — «не его враги, но враги всего американского народа».



На этой неделе Флэйк планирует произнести речь в сенате США и раскритиковать Белый дом за «ежедневные оскорбления свободной прессы, защищенной конституцией».



«Это показатель состояния демократии в нашей стране, то что наш президент говорит словами, которыми Иосиф Сталин унизительно описывал своих врагов», говорится в речи сенатора.



В своих словах сенатор ссылается на один из постов президента в Twitter, в котором он называет известные американские новостные ресурсы фейковыми медиа и врагами американского народа.

