Женщина устала от сексуальных желаний жениха и утопила его в реке

Жившая в США 37-летняя уроженка Латвии утопила в реке своего 46-летнего жениха. Как объяснила женщина, она не могла больше выносить сексуальных желаний мужчины, пишет Daily Mail.



Инцидент произошел на реке Гудзон в штате Нью-Йорк. Мужчина отправился покататься на лодке. Его возлюбленная умышленно вытащила сливную пробку, в результате чего лодка наполнилась водой и затонула.



По словам преступницы, она и раньше задумывалась о смерти любимого. Особенно не нравилось ей его предложение устроить секс втроем.



Женщина признала себя виновной в убийстве. Суд приговорил ее к четырем годам лишения свободы. По словам матери погибшего, это недостаточное наказание за такое преступление.

