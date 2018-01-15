Украина готовит новые "ограничения" прав меньшинств - глава МИД Венгрии

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто (Szijjártó Péter) заявляет, что власти Украины готовят новые "ограничения" по использованию языка для этнических венгров, проживающих на украинской территории, в частности издание венгерских газет двумя языками.



"Вместо того, чтобы смягчить конфликты, Украина сделала дополнительные предложения по ограничению использования языка и гражданства. Например, будет обязательным отображать украинский перевод диалогов во время театральных постановок, и венгерские газеты также должны публиковаться на двух языках", - цитируют слова П.Сиярто на сайте внешнеполитического ведомства Венгрии.



По его словам, Венгрия будет выступать против указанных мер с той же решимостью, что и против закона "Об образовании".

