Рада - лидер в Европе по "законодательному спаму"

Нардепы VIII созыва являются лидерами в Европе по количеству зарегистрированных законопроектов. Однако, большинство поданных ними проектов закона не проходят проверки экспертов Верховной Рады и Минфина. Об этом сообщает пресс-служба Комитета избирателей Украины.



Так, украинские нардепы регистрируют в среднем 1,8 тыс. законопроектов в год. Для сравнения, в Норвегии инициируют в среднем 5 законопроектов в год, в Швейцарии - 6, в Греции - 13, в Австрии - 46, в Великобритании - 66, в Исландии - 71, в Дании - 74, в Португалии - 115, в Бельгии - 227, в Финляндии - 257, во Франции - 337, в Италии - 644.



Таким образом, депутаты Верховной Рады инициируют в 300 раз больше законопроектов, чем парламентарии Норвегии и Швейцарии, в 140 раз больше, чем в Греции, в 39 раз больше, чем в Австрии, в 25 раз больше, чем в Великобритании, Исландии и Дании , в 15 раз больше, чем в Португалии, в 8 раз больше, чем в Бельгии и Финляндии, в 5 раз больше, чем во Франции и в три раза больше, чем в Италии.



"Большинство представленных законопроектов - это так называемый низкокачественный законодательный спам. Каждый второй проект закона получает негативные выводы Главного научно-экспертного управления Верховной Рады, каждый третий - министерства финансов. Народные депутаты фактически действуют по олимпийскому принципу, согласно которому главное не победа, а участие. Ведь законами становятся лишь 12% поданных законопроектов", - заявил на пресс-конференции "Верховная Рада: итоги 2017 года" глава КИУ Алексей Кошель.

