Назван неожиданный вред фастфуда

Ученые Боннского университета выяснили, что «западная диета», характеризующаяся высоким содержанием жиров и углеводов, вызывает реакцию иммунной системы, подобную той, что возникает при инфекциях. В результате усиливается риск хронических воспалительных процессов и таких заболеваний, как диабет и артериосклероз. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте MedicalXpress.



Эксперименты проводились на мышах, которые в течение месяца питались высококалорийным кормом с низким содержанием клетчатки. В итоге в организме грызунов развились воспалительные процессы, а в крови отмечались большие количества гранулоцитов и моноцитов — белых кровяных клеток (лейкоцитов), участвующих в борьбе против патогенных агентов.



Оказалось, что пища с большим содержанием углеводов и жиров активирует специфические гены в кроветворных клетках костного мозга. Эта ДНК отвечает за пролиферацию (рост тканей) и созревание клеток. После перехода на обычное кормовое питание острое воспаление исчезло, однако даже через четыре недели соответствующие гены были активны.



Показано, что важную роль в активации воспаления играют инфламмасомы NLRP3 — белковые комплексы внутри иммунных клеток, которые обычно запускают реакцию воспаления при контакте с микроорганизмами. Однако пока неизвестно, каким образом NLRP3 реагирует на высококалорийную пищу.



По мнению исследователей, диеты с низким содержанием углеводов и жиров позволят снизить не только темпы распространения ожирения среди людей, но и уменьшить риск хронических заболеваний.

