Число преступлений против детей в прошлом году уменьшилась на 14%

В Украине в течение 2017 года было совершено 4639 преступлений против детей, что на 14% меньше, чем годом ранее. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции Украины на странице в Facebook, передает УНН.



Согласно информации пресс-службы, в прошлом году зафиксировано 4639 преступлений против детей, а в предыдущем году - 5406.



Также в течение 12 месяцев 2017 года от преступлений пострадали 5087 детей, а в 2016 году - 5773 ребенка. То есть, в прошлом году пострадали от преступлений на 12% меньше детей, чем годом ранее.



Кроме того, по информации полиции, сотрудники ювенальной полиции Украины в течение прошлого года почти 80 тысяч административных протоколов в отношении родителей и опекунов, которые не выполняли свои родительские обязанности.

