В Украине в ближайшие сутки сохранится холодная погода

Над территорией Украины в ближайшие сутки 16 января сохранится холодная воздушная масса, но ожидается интенсивное падение атмосферного давления, сообщает Укргидрометцентр. Прогнозируется небольшой снег, лишь ночью в большинстве западных областей и в северных областях без осадков. На дорогах кое-где гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем на западе местами порывы 15-20 м/с.



Температура ночью 10-15° , в восточных и южных областях местами 7-9° мороза; днем 2-7° мороза, на Закарпатье, в Крыму и юге Одесской области около 0°.



В Киеве 16 января ночью без осадков, днем местами небольшой снег. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 11-13°, днем 4-6° мороза.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 16 января самая высокая температура днем была 7,1° в 1989 году, а самая низкая ночью -24,3° в 1943 году.



В Украине 17 января временами снег, днем на юге с дождем. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, на Левобережье местами порывы 15-20 м/с.



Температура ночью 5-10° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла; на юге, Прикарпатье и Закарпатье ночью 0-5 ° мороза, днем 1-6 ° тепла.



В Киеве 17 января снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 6-8° морозу, днем 0-2° мороза.

