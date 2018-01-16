Пучдемон призвал уважать решение парламента Каталонии восстановить правительство региона

Бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон призвал председателя правительства Испании Мариано Рахоя уважать решение регионального парламента восстановить правительство автономии, члены которого были отстранены от должностей. Об этом бежавший в Бельгию политик написал в понедельник в своем Twitter.



Пучдемон напомнил, что Народная партия премьера получила на выборах в регионе 21 декабря прошлого года лишь четыре кресла в 135-местном парламенте. Несмотря на это, отметил экс-глава сообщества, Рахой "продолжает править в Каталонии из Мадрида". "Пусть будет демократом и уважает решение каталонского парламента восстановить правительство", - написал Пучдемон.



Ранее премьер заявил, что власти Испании оставят в силе ограничение самоуправления Каталонии, если новый глава региона попытается управлять им из другой страны. Рахой имел в виду Пучдемона, который после победы на декабрьских выборах в автономном сообществе сторонников независимости может вновь стать председателем регионального правительства.



Испанская прокуратура обвиняет бывшего главу Каталонии в бунте, мятеже и растрате. Суд пиренейского королевства выдал ордер на арест Пучдемона на случай, если он вернется в страну. Экс-лидер Каталонии может попытаться вновь занять данный пост дистанционно по видеосвязи либо с помощью представителя. Правительство Испании заверило, что обжалует в суде любые нарушения при вступлении в должность главы автономии.



27 октября парламент Каталонии утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики. В ответ Сенат (верхняя палата парламента) Испании одобрил просьбу Мадрида о введении в действие 155-й статьи конституции королевства, которая ранее никогда не применялась и позволила ограничить самоуправление Каталонии. После ее одобрения Рахой отстранил от должностей Пучдемона и членов его правительства и распустил парламент Каталонии, назначив выборы в автономном сообществе на конец года.



По итогам волеизъявления политические силы, выступающие за независимость региона, получили большинство в местном парламенте. Новоизбранные депутаты соберутся на учредительное заседание 17 января. Затем между политическими силами начнутся консультации о выдвижении кандидата на пост главы Каталонии.

