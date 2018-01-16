Полторак ограничил круг лиц для награждения оружием

Полторак ограничил круг лиц для награждения оружием

Министр обороны Украины Степан Полторак ограничил круг лиц, которые ведомство сможет награждать огнестрельным или холодным оружием. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Выступил с инициативой и подписал соответствующий приказ ограничить себя в праве награждать отличием "Огнестрельное оружие" и "Холодное оружие" гражданских лиц", – написал Полторак.

По его словам, теперь министр обороны сможет награждать оружием только военных ВСУ и других силовых структур, а также военных в отставке или запасе с правом ношения военной формы.

"Согласно приказу, такими наградами граждане указанной категории смогут быть награждены только один раз", – добавил Полторак.