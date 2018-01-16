Полторак ограничил круг лиц для награждения оружием
Министр обороны Украины Степан Полторак ограничил круг лиц, которые ведомство сможет награждать огнестрельным или холодным оружием. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
"Выступил с инициативой и подписал соответствующий приказ ограничить себя в праве награждать отличием "Огнестрельное оружие" и "Холодное оружие" гражданских лиц", – написал Полторак.
По его словам, теперь министр обороны сможет награждать оружием только военных ВСУ и других силовых структур, а также военных в отставке или запасе с правом ношения военной формы.
"Согласно приказу, такими наградами граждане указанной категории смогут быть награждены только один раз", – добавил Полторак.
Источник: Корреспондент
08:29