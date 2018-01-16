В ВР считают, что закон о реинтеграции Донбасса противоречит Конституции

Положения законопроекта о реинтеграции Донбасса ("Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях"), который Верховная рада планирует 16 января рассмотреть во втором чтении, противоречат Конституции Украины и нарушают права ее граждан.

Такое мнение высказал представитель уполномоченного украинского парламента по правам человека Михаил Чаплыга на пресс-конференции в агентстве УНИАН.



"Принятие законопроекта в том виде, в котором он подготовлен ко второму чтению, будет содержать значительные риски для прав и свобод человека", - заявил он. К тому же ряд положений документа, в частности о военном положении, противоречит требованиям Конституции страны.



Чаплыга отметил, что согласно законопроекту о реинтеграции Донбасса, Вооруженные силы Украины могут быть привлечены в мирное время без введения военного положения. "Фактически этим законопроектом вводится военное положение без необходимой процедуры, предусмотренной Конституцией в соответствующих законах. Поэтому имущество фирм, предпринимателей, лиц может быть использовано с целью защиты интересов государства, причем не предусмотренным Конституцией способом", - подчеркнул представитель омбудсмена.



По его словам, законопроектом о реинтеграции Донбасса вводится понятие "осуществление мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях". "Фактически это заменитель словосочетания "военное положение", и что означает это определение - непонятно, и какие будут иметь полномочия и как действовать органы государственной власти на основании этого нового определения - непонятно, что может нести значительные угрозы в соблюдении прав человека", - считает Чаплыга.



6 октября 2017 года Верховная рада приняла законопроект о реинтеграции Донбасса в первом чтении. Законопроект называет территории Донецкой и Луганской народных республик "оккупированными территориями", Россию "оккупантом" и официально закрепляет понятие "российская агрессия". Меры по реинтеграции региона сводятся к силовому сценарию и политико-дипломатическому давлению на Россию. В ходе первого чтения в парламенте из документы были исключены все упоминания о минских соглашениях и нормы, отсылающие к ним.



Ряд украинских экспертов уже высказали мнение, что данный закон в той редакции, в которой он планируется, только отдалит и усложнит задачи по мирному урегулированию в Донбассе. По оценке главы специальной мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Фионы Фрейзер, законопроект не обеспечивает в полной мере защиту прав человека. Представитель президента в парламенте Ирина Луценко также ранее заявила, что поправки, внесенные в законопроект в ходе первого чтения в Верховной раде, исказили ту стратегию, которая закладывалась в документ президентом Петром Порошенко.

