ЕС торопит Украину с Антикоррупционным судом

Европейский Союз ожидает от Украины скорейшего создания Антикоррупционного суда. Об этом на встрече с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванной Климпуш-Цинцадзе заявила депутат Европейского парламента Ребекка Хармс, сообщается на официальном сайте Кабмина.



По словам Хармс, конструктивный диалог и слаженная работа всех антикоррупционных ведомств сейчас крайне важны для украинского общества и международных партнеров.



"Украина должна показать миру единство в борьбе с коррупцией, Евросоюз ожидает конкретные результаты, создание Антикоррупционного суда было бы именно тем ожидаемым достижением", - заявила евродепутат.



Во время встречи стороны также обсудили вопросы электронного декларирования неправительственных организаций, безвизового режима между Украиной и ЕС, детали внедрения закона Об образовании и перспективы функционирования Восточного партнерства +.



В частности, председатель неформальной группы Европарламента Друзья европейской Украины Пятрас Ауштрявичиус подчеркнул, что Украина вместе с Грузией и Молдовой должны активнее использовать уже существующие механизмы сотрудничества с ЕС, а также предложить общее видение сотрудничества в рамках Восточного партнерства + и представить его в ближайшее время европейским партнерам.



Он отметил, что успех Украины, Молдовы и Грузии напрямую зависит от реализации соглашений об ассоциации, имплементация положений которых должна заложить основы эффективных внутренних реформ.

