Госстат выяснил, как сильно выросли цены на алкоголь и табак в Украине за прошлый год

За год в Украине цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 20,7%.



Об этом сообщает сайт Госстатистики.



Отмечается, что в декабре 2017 года, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, цены на алкогольные напитки выросли на 11,7%, на табачные изделия - на 36,3%.



В то же время, за месяц (декабрь к ноябрю 2017 года, - Прим. Ред.) алкоголь подорожал на 0,4%, табак - на 0,8%. Добавим, что цены на потребительские товары в течение года в Украине выросли на 13,7%, за месяц - на 1%.



Напомним, подорожание алкогольных напитков привело к неоднократному пересмотру акцизов в сторону их увеличения. В то же время, такая политика государства спровоцировала рост теневого сегмента алкогольного рынка Украины.



В частности, как рассказала генеральный директор компании Eastern Beverage Trading Ольга Ивушкина, в то время как легальный производитель водки с проданной бутылки зарабатывает 15-15 копеек, нелегал имеет - 15-25 грн.

