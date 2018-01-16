"Игра престолов" получит пять спин-оффов

Создатели сериала "Игра престолов" намерены выпустить еще пять спин-оффов, которые будут сюжетно связаны с оригинальным проектом, пишет Hollywood Reporter. Об этом сообщил программный директор канала HBO Кейси Блойс.



Проекты будут представлять собой сериалы, посвященные вселенной популярной фэнтезийной саги. Одни станут приквелами, в которых события будут происходить ранее тех, которые показаны в оригинальном проекте.



Другие покажут развитие второстепенных сюжетных линий. При этом некоторые будут основываться на материалах, написанных автором серии романов "Песнь Льда и Пламени" Джорджем Мартином.



Блойс также подчеркнул, что материал для создания сериалов "захватывающий". Однако график релизов новых телевизионных проектов пока не выстроен.





