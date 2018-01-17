Хелена Бонем Картер сыграет сестру королевы в третьем сезоне "Короны"

Британская актриса Хелена Бонем Картер сыграет младшую сестру королевы Елизаветы II, принцессу Маргарет, в третьем сезоне сериала "Корона".



Первые намеки на то, что исполнительница роли королевы-матери в фильме "Король говорит!" может присоединиться к команде, работающей над проектом Netflix о британской монархии, появились еще в начале января. Тогда утверждалось, что Бонем Картер ведет переговоры с создателями шоу. А в минувшие выходные Ванесса Кирби, сыгравшая принцессу Маргарет в первых двух сезонах "Короны", опубликовала в Instagram фото, развеявшее последние сомнения.



Представители Netflix пока уклоняются от официальных комментариев, однако известно, что роль Елизаветы II в предстоящем сезоне перейдет от Клэр Фой к Оливии Колман. Актерский состав было решено сменить из-за того, что в третьем сезоне героини должны быть показаны в более взрослом возрасте.



Как отмечает People, Хелена Бонем Картер, помимо ролей, может похвастаться тем, что имеет отношение к британской политике. Так, ее бабушка Вайолет входила в круг ближайших друзей великого Уинстона Черчилля и была дочерью менее известного, но не менее успешного премьер-министра Герберта Асквита. Вайолет Асквит тоже занималась политикой, возглавляла Либеральную партию и входила в палату лордов. Она вышла замуж за секретаря своего отца, сэра Мориса Бонем Картера. Их сын Рэймонд стал отцом Хелены Бонем Картер.



Дата выхода третьего сезона "Короны" пока не объявлена. Саму Хелену Бонем Картер тем временем уже в июне можно будет увидеть на большом экране - в "Восьми подругах Оушена".



Сериал "Корона", созданный Питером Морганом для Netflix, впервые вышел на экраны в ноябре 2016 года. Бюджет первого сезона, состоящего из 10 эпизодов, составил 156 млн долларов. В 2017 году шоу получило "Золотой глобус" как лучший драматический сериал, а Клэр Фой была отмечена этим же призом за лучшую женскую роль. Премьера второго сезона состоялась в декабре.





