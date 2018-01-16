Всемирный банк назвал три условия для роста украинской экономики

Экономика Украины получит потенциал роста на 4% в год, если будут проведены реформы. Об этом Радио Свобода заявила Директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен.



Она также назвала три ключевых, по мнению Всемирного банка, направления для реформ.



"Важнейшей, по нашему мнению, является земельная реформа. Сельскохозяйственный потенциал Украины - огромный. Но мораторий на продажу сельскохозяйственных земель приводит к тому, что Украина не имеет рынка земли, который эффективно работает ... Второй реформой должно быть преодоление коррупции. Всемирный банк приветствует представление в парламент проекта закона об антикоррупционном суде ... Критически важна также реформа государственных предприятий ... Без каких-либо шагов в этих сферах мы не думаем, что 4-процентный рост возможен", - сказала Кахконен.



По ее словам, во Всемирном банке довольны тем, что экономика Украины вернулась к росту.



"По нашим оценкам, ВВП вырос на 2% в 2017 году. И это хорошая новость. Плохая новость в том, что 2-процентный рост - очень незначительное и этого недостаточно, чтобы привести к значительным изменениям. Этого недостаточно для того, чтобы вернуть доходы людей до предкризисного уровня. Чтобы вернуть доходы к высокому уровню потребуется ускорение реформ. Рост на 4% в год является достаточно реальным для Украины, Украина имеет для этого потенциал, но этого не будет без реформ, которые должны стимулировать инвестиции и производительность", - отметила она.



Ранее Всемирный банк обнародовал доклад Перспективы мировой экономики, в котором говорится о том, что Украина в среднесрочной перспективе имеет потенциал роста экономики на 4%. По данным банка, в 2017 году рост экономики Украины замедлился до 2%, главной причиной чего стала "торговая блокада восточной Украины".

