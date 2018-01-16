Украина нарастила экспорт в Россию

С января по ноябрь 2017 года экспорт Украины в РФ составил $3,58 млрд, что на 11,6% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.



Согласно данным ведомства импорт из России составил $6,33 млрд, увеличившись на 38,2% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.



В Госстате также отметили, что предприятия Украины в 2017 году увеличили экспорт продукции не только в Россию, но и в страны Евросоюза.



В частности, в январе-ноябре 2017 года в ЕС из Украины было экспортировано товаров на $15,914 млрд, что на 30,4% больше аналогичного периода 2016 года, а импортировано товаров на $18,831 млрд.



По данным Госстата, Украина экспортировала в Польшу товаров на сумму $2,5 млрд, а импортировала на $3,1 млрд, в Италию - на $2,2 млрд (импорт на $1,4 млрд), в Испанию - на $1,14 млрд (импорт на $529,8 млн), в Германию - на $1,6 млрд (импорт на $4,96 млрд), в Нидерланды - на $1,5 млрд (импорт на $579,6 млн).



Напомним, с 1 по 5 января Украиной были исчерпаны все годовые квоты на поставку пшеницы и кукурузы в Европейский Союз.

