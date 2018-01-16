Адвокаты Януковича ищут свидетелей Майдана

Адвокаты экс-президента Украины Виктора Януковича Виталий Сердюк, Игорь Федоренко и Богдан Биленко приглашают всех желающих, кто хочет рассказать известную им информацию о событиях времен Майдана 2013-2014 годов в Киеве и последовавшей за этим аннексии Крыма Российской Федерацией, обращаться в объединение "Авер Лекс".



Как написал на своей странице в Facebook адвокат В.Сердюк, защита экс-президента ищет лиц, готовых свидетельствовать о том, что сможет помочь установить истину в делах по обвинению В.Януковича в государственной измене и по подозрению в совершении преступлений, которые привели к убийствам активистов Майдана 18-20 февраля 2014 года.



"Сведения собираются согласно ст. 20 закона Украины "Об адвокатуре" (где прописанные профессиональные права адвоката – ИФ). Конфиденциальность обращений гарантируем", - отмечает в своем сообщении В.Сердюк.

