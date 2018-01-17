Freedom House: Украина частично свободная страна

Украина попала в раздел "частично свободных стран", оккупированный Россией Крым - "несвободных" в рейтинге "Свобода в мире-2018" неправительственной организации Freedom House. Согласно данным рейтинга, опубликованного на сайте организации, в рейтинге "Свобода в мире" 2018 года рейтинг Украины по двум критериям (уровень политических прав и гражданской свободы) составил 3 балла (по обоим критериям) из возможных 7-ми, таким образом, страна осталась в категории частично свободной.



По 100-балльной системе Украина набрала 62 пункта (чем больше - тем более свободная страна).



Оккупированный Россией Крым получил 7 баллов по уровню политических прав и 6 баллов - по уровню гражданской свободы, был признан несвободным. По 100-балльной системе Крым набрал 9 пунктов.



"Украина все еще оправляется от беспорядка, связанного с лишением президентской власти Виктора Януковича в 2014 году, а также кризиса, который начался из-за российской оккупации Крыма и военной поддержки сепаратистов на Донбассе в восточной Украине. Неспособность власти расследовать широкомасштабную коррупцию на руководящих должностях подорвала уровень поддержки правительства среди населения и влияние на попытки проведения реформ. В сфере гражданских свобод политическое давление и нападения на журналистов угрожают свободе прессы", - такова характеристика Украины в отчете.



Freedom House отмечает, что правительству удалось достигнуть прогресса по ряду реформ, в частности, здравоохранения, образования, децентрализации.



Вместе с тем, в организации указали на то, что коррупция все еще остается серьезной проблемой в Украине, а борьба с ней приостановлена. "Поскольку независимое Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) столкнулось с политическим вмешательством, а глава ключевого парламентского комитета по борьбе с коррупцией (Егор Соболев - ИФ) был уволен", - подчеркнули в Freedom House.



Кроме того, в организации добавили, что журналисты в Украине сталкиваются с политическим вмешательством, а также насилием и преследованиями.



"Власти продолжали подвергать цензуре некоторые российские источники новостей и запрещать отдельным российским журналистам въезжать в страну в 2017 году", - рассказали в организации.

