Bitcoin пережил сильную коррекцию

Bitcoin пережил сильную коррекцию во вторник, 16 января, подешевев до шестинедельного минимума. Об этом свидетельствуют данные сервиса Coinmarketcap.



Так, сегодня цена первой криптовалюты опустилась ниже отметки в 12 тысяч долларов. Впрочем, по состоянию на 13:55 по Киеву биткоин вновь немного подорожал до 12 305 долларов. Капитализация его при этом составила выше 206 миллиардов долларов.



Вместе с тем отметим, что глубокую коррекцию сегодня пережили практически все криптовалюты.



Как известно, снижение цены биткоина можно объяснить последними новостями из Китая, где местные власти намерены заблокировать доступ к местным и иностранным платформам для трейдинга.

