Bitcoin пережил сильную коррекцию

Bitcoin пережил сильную коррекцию

Bitcoin пережил сильную коррекцию во вторник, 16 января, подешевев до шестинедельного минимума. Об этом свидетельствуют данные сервиса Coinmarketcap.

Так, сегодня цена первой криптовалюты опустилась ниже отметки в 12 тысяч долларов. Впрочем, по состоянию на 13:55 по Киеву биткоин вновь немного подорожал до 12 305 долларов. Капитализация его при этом составила выше 206 миллиардов долларов.

Вместе с тем отметим, что глубокую коррекцию сегодня пережили практически все криптовалюты.

Как известно, снижение цены биткоина можно объяснить последними новостями из Китая, где местные власти намерены заблокировать доступ к местным и иностранным платформам для трейдинга.