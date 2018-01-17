Украина вторая по экспорту сливочного масла в ЕС

Украина оказалась на втором месте, после Новой Зеландии, по объемам поставки сливочного масла в страны Европейского Союза. Об этом в понедельник, 15 января, сообщила заместитель министра экономического развития и торговли и Торговый представитель Украины Наталья Микольская на своей странице в соцсети Facebook.



"Украина в очередной раз подтвердила существующий status quo как надежного и важного игрока на аграрном рынке Евросоюза. Свидетельством этого являются успехи наших экспортеров, прежде всего – поставщиков молочной продукции", – отметила она.



По словам Микольской, в январе-ноябре 2017 года в ЕС было экспортировано 2,3 тыс. т масла, при этом годовые объемы поставок в сравнении с 2016 годом увеличены почти в семь раз. Подобные тенденции наблюдаются на глобальном рынке.



"По данным наших коллег из США, в январе-октябре 2017 года Украина – восьмая в мире по объемам экспорта масла с общим объемом в 20,8 тыс. т и годовым ростом в три раза", – добавила Микольская.



Она также напомнила, что по результатам 2017 года Украина уже традиционно занимает первые места в снабжении зерна в ЕС.

