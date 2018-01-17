Украинцев предупредили о сильных снегопадах

В Украине в среду, 18 января, ожидается существенное осложнение погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра. Так, в Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях ожидаются сильные и очень сильные снегопады, метели, образование снежного покрова высотой до 40 сантиметров, в Киеве около 20 сантиметров. В Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях – сильный дождь с переходом в снег.



Ожидается, что 18 января в Украине, кроме западных областей, ветер усилится до 15-20 м/с, в Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях – до 25-28 м/с. Согласно прогнозу, на дорогах образуется гололедица.



В Киевской области завтра ожидаются сильный мокрый снег, усиление ветра до 15-20 м/с, метели, местами налипание мокрого снега, на дорогах гололедица, образование снежного покрова высотой 10–20 сантиметров. В восточных районах области – очень сильный мокрый снег, высота снежного покрова 30–40 сантиметров.



В Киеве в среду будет сильный мокрый снег, усиление ветра до 15-18 м/с, метели, на дорогах гололедица, образование снежного покрова высотой 20 сантиметров

