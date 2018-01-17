Порошенко отменил термин "инвалид"

Президент Петр Порошенко подписал Закон Украины О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, принятый Верховной Радой 19 декабря 2017 года. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.



Как отмечается, целью закона является исключении из законодательства Украины и употребления термина "инвалид" и замены его термином "лицо с инвалидностью".



Этим документом вносятся изменения в 37 законов Украины, в положениях которых слова "инвалид", "ребенок-инвалид" и "инвалид войны" заменено словами "человек с инвалидностью", "ребенок с инвалидностью" и "человек с инвалидностью вследствие войны".



"Таким образом, закон приводит нормы действующего законодательства в соответствие с положениями Конвенции ООН о правах лиц с инвалидностью. Кроме того, вводя в обиход термин "лицо с инвалидностью", прежде всего, акцент делается на человеке, а не на его инвалидности", – сказано в сообщении.

