США назвали возрождающуюся Россию главной угрозой Европе

США назвали возрождающуюся Россию главной угрозой Европе

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд назвал «возрождающуюся Россию» самой большой угрозой на европейском континенте. Его слова передает пресс-служба Пентагона.

Военный заявил на встрече с журналистами в штаб-квартире НАТО (Брюссель), что Россия модернизировала свое оружие, включая ядерное и морское, а также развивает новые возможности в области кибернетической и электронной войны.

«Когда мы думаем о России, то мы думаем об их действиях за последние несколько лет, а потом мы смотрим на вложения, которые за последние десять лет сделали россияне. Нет ни одной составляющей российских вооруженных сил, которая в той или иной степени не была бы модернизирована за последнее десятилетие», — заявил Данфорд.

Проводимая Россией модернизация, отмечают в НАТО, является главной угрозой на континенте. К таким выводам генерала Корпуса морской пехоты США подтолкнул взгляд на новейшую историю России, в частности, военные конфликты последних лет в Грузии и Украине. Данфорд добавил, что «альянс создает возможности для сдерживания восточного соседа».