В Украине 86% больных корью не были вакцинированы

Среди украинцев, которые были поражены корью, 86% не были вакцинированы. Об этом на брифинге Ситуация с заболеваемостью корью в Украине во вторник, 16 января, сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, пишет РБК-Украина.



"Реальная ситуация в Украине в том, что сейчас корь есть. Корь пришла к нам из Румынии. 86 процентов людей, которые были поражены корью, не были привиты. За последние полгода от кори умерли 4 ребенка и двое взрослых людей", – сказала она.



По словам Супрун, вакцинация от кори является обязательной.



"Сегодня в Украине есть только качественные бельгийские вакцины от кори. Сейчас мы находимся на высшем уровне. В 2016 году были вакцинированы только 45% людей. Только в Киеве 10 тыс. 763 ребенка были вакцинированы", – добавила она.



Издание также цитирует эксперта Министерства здравоохранения Федора Лапия. По его словам, за неделю вспышка кори в Украине не закончится. При этом он подчеркнул, что лекарств от кори на сегодняшний день не существует.



"Есть эффективнуа вакцина, чтобы создать иммунитет. Первые 72 часа после контакта с заболевшим еще можно сделать прививку и предотвратить заболевание", – сказал Лапий.

