Спасатели призывают украинцев не выходить на тонкий лед

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям призывает граждан не выходить на тонкий лед на прудах и реках, и предостеречь от этого своих детей, сообщает пресс-служба ГосЧС.



«В связи с понижением температурных показателей и морозной погодой на водоемах Украины начал формироваться ледовый покров, толщина которого составляет до 5 сантиметров и опасна», – говорится в сообщении.



По данным ГосЧС, к сожалению, уже есть и жертв первой льда.



15 января на Черкасщине в Службу спасения поступила информация о двух парнях, которые провалились под лед на реке Днепр. Происшествие произошло в 150 метрах от берега. По словам случайных свидетелей, двое друзей направлялись по Днепру вдоль берега, когда лед не выдержал и они оба оказались в воде. Рыбаки, которые были неподалеку от места происшествия, по телефону «101» сообщили спасателям и начали оказывать помощь пострадавшим.



Еще до появления на месте происшествия сотрудников ГосЧС рыбакам удалось спасти 17-летнего парня. Его же 16-летнего товарища, который исчез под водой, спасти не удалось. Тело погибшего через сорок минут поисков было поднято на поверхность спасателями 2-й государственной пожарно-спасательной части и сотрудниками городской коммунальной аварийно-спасательной службы.



«Именно поэтому, с целью предупреждения несчастных случаев на едва подмерзших водоемах, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям призывает граждан не выходить на тонкий лед на прудах и реках, и предостеречь от этого своих детей. Заядлым рыбакам также следует учитывать, что зимняя ловля рыбы требует особенно строгого соблюдения правил безопасности при нахождении на льду. Помните, что необдуманная и неосторожное поведение может стоить жизни», –сказано в сообщении.

