Спасатели призывают украинцев не выходить на тонкий лед

Спасатели призывают украинцев не выходить на тонкий лед

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям призывает граждан не выходить на тонкий лед на прудах и реках, и предостеречь от этого своих детей, сообщает пресс-служба ГосЧС.

«В связи с понижением температурных показателей и морозной погодой на водоемах Украины начал формироваться ледовый покров, толщина которого составляет до 5 сантиметров и опасна», – говорится в сообщении.

По данным ГосЧС, к сожалению, уже есть и жертв первой льда.

15 января на Черкасщине в Службу спасения поступила информация о двух парнях, которые провалились под лед на реке Днепр. Происшествие произошло в 150 метрах от берега. По словам случайных свидетелей, двое друзей направлялись по Днепру вдоль берега, когда лед не выдержал и они оба оказались в воде. Рыбаки, которые были неподалеку от места происшествия, по телефону «101» сообщили спасателям и начали оказывать помощь пострадавшим.

Еще до появления на месте происшествия сотрудников ГосЧС рыбакам удалось спасти 17-летнего парня. Его же 16-летнего товарища, который исчез под водой, спасти не удалось. Тело погибшего через сорок минут поисков было поднято на поверхность спасателями 2-й государственной пожарно-спасательной части и сотрудниками городской коммунальной аварийно-спасательной службы.

«Именно поэтому, с целью предупреждения несчастных случаев на едва подмерзших водоемах, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям призывает граждан не выходить на тонкий лед на прудах и реках, и предостеречь от этого своих детей. Заядлым рыбакам также следует учитывать, что зимняя ловля рыбы требует особенно строгого соблюдения правил безопасности при нахождении на льду. Помните, что необдуманная и неосторожное поведение может стоить жизни», –сказано в сообщении.