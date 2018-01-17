Климкин увидел повышенный интерес к Украине со стороны немецких бизнесменов

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин по результатам встречи с представителями немецкого бизнеса констатировал их повышенный интерес к Украине.



"Встретился с немецким бизнесом. Интерес к Украине повышенный. Хотя вопросов остается много, но говорят, что в течение четырех лет была проведена большая работа, чтобы иностранному бизнесу у нас было более комфортно", - написал он на своей странице в Твиттер во вторник.



По словам П.Климкина, необходимо рассказывать как можно больше "историй успеха" для привлечения иностранных инвестиций в страну.



"Бизнес осваивает новые рынки более всего по "сарафанному радио", поэтому больше историй успеха = больше иностранных инвестиций", - уверен министр.

