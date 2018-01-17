Детективы Kroll обнаружили в "Приватбанке" махинации на $5,5 млрд - НБУ

Частное расследования международного детективного агентства Kroll, которое пыталась саботировать Генпрокуратура, подтвердило, что бывшие владельцы "Приватбанка" не менее 10 лет занимались финансовыми махинациями в своем банке. Результаты расследования публикует Нацбанк. Масштабные и скоординированные мошеннические действия в банке длились не меньше 10 лет до национализации и нанесли ему убытков минимум на 5,5 млрд долларов.



В частности в "Привате" времен Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова происходило выведение средств, сокрытие источников происхождения средств, а также работала теневая банковская структура.



В частности Kroll обнаружил признаки того, что кредитные средства Приватбанка были использованы для приобретения активов и финансирования бизнеса в Украине и за рубежом в пользу экс-акционеров и групп аффилированных с ними лиц.



При этом источники происхождения средств скрывались.



"Механизмы, которые использовались для маскировки источников и реального назначения кредитов, имеют характерные черты скоординированной схемы отмывания денежных средств. Объем операций и скорость их проведения (в течение нескольких минут между операциями), отсутствие обоснованного экономической связи между лицом, которое погашает кредит, и начальным заемщиком, а также широкое использование офшорных компаний специального назначения (SPV), свидетельствуют о попытках скрыть истинное предназначение средств от регуляторов и других стейкхолдеров", - сообщает Kroll.



Кроме того, детективы вывили, что центральным элементом организованной махинации с кредитным портфелем и выводом средств была теневая банковская структура внутри Приватбанка.



"Эта секретная структура обеспечивала проведение платежей и способствовала движению средств по сотням кредитных договоров на миллиарды долларов США в интересах лиц, связанных с бывшими акционерами и группами аффилированных с ними лиц. К этой теневой банковской структуре были привлечены сотни работников Приватбанка", - отмечает Национальный банк.



По мнению детективов, теневая банковская структура управляла корпоративным кредитным портфелем связанных лиц.



Под ее контролем предоставлялись новые кредиты, которые обычно использовались для погашения основной суммы и процентов по существующим кредитам связанных лиц (циклическое перекредитование).



"Она обеспечивала осуществление транзакций с целью скрыть источник и истинное предназначение кредитных средств, создавая видимость обычного клиентоориентированного банка. Банк привлекал средства украинских и иностранных вкладчиков для поддержки схемы циклического перекредитования", - сообщает Kroll.



По данным НБУ, для того, чтобы как можно дольше скрывать значительный риск, возникший при кредитовании связанных лиц, Приватбанк неоднократно предоставлял ложную информацию относительно своего финансового состояния, что могло быть достигнуто через систематическую фальсификацию финансовой отчетности бывшим менеджментом банка.



До национализации в декабре 2016 года более 95% корпоративного кредитного портфеля было предоставлено сторонам, связанным с бывшими акционерами и группами аффилированных с ними лиц.



В конце 2016 75% кредитного портфеля было консолидировано в кредитах 36 заемщикам, связанным с бывшими акционерами и группами аффилированных с ними лиц.



"Большинство из них не погашаются и являются просроченными, что привело к убыткам банка минимум в 5,5 млрд долларов", - констатирую в НБУ.



Национальный банк выражает свою готовность ознакомить правоохранительные органы с результатами расследования.



Позиция бывших собственников "Приватбанка" относительно этих обвинений известна. Они отвергают нынешние убытков банку и говорят, что их вынудил согласиться на национализацию Нацбанк при помощи административного давления.

