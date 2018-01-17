США определятся с новыми санкциями против РФ до 29 января

Доклад администрации США о новых санкциях в отношении РФ будет подготовлен к 29 января, но пока рано говорить о количестве россиян, которые подпадут под новые санкции. Об этом сообщил посол США в России Джон Хантсман.



«Сейчас у нас есть дата 29 января (к которой будет подготовлен доклад со списком россиян, которые могут попасть под новые санкции. – Ред.), люди очень активно работают над этой частью закона (CAATSA)», - указал дипломат.



«Сейчас об этом еще слишком рано говорить», - сказал он, отвечая на вопрос о количестве россиян, которые могут подпасть на новые американские санкции.



При этом Хантсман пояснил, что разработчики доклада стараются учесть то, «как новые санкции отразятся на российско-американских отношениях не только в краткосрочной, но и в долгосрочной перспективе».

