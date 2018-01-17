Число авиапассажиров в Украине за год выросло почти на треть

Всего в прошлом году украинские авиакомпании выполнили 92,2 тысяч коммерческих рейсов, что на 16% больше, чем в 2016 году, сообщили в Госавиаслужбе. Украинские авиакомпании по итогам работы в прошлом году перевезли 10,55 млн пассажиров, что на 27,5% больше, чем в 2016 году. Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на оперативную информацию Госавиаслужбы.



При этом на международных маршрутах было перевезено 9,61 млн пассажиров (рост на 28,6%). Всего в прошлом году украинские авиакомпании выполнили 92,2 тысяч коммерческих рейсов, что на 16% больше, чем в 2016 году. Среди них 77,7 тысяч рейсов были международными (+14,4%).

