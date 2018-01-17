Рада отказалась признать республики Донбасса террористическими организациями

Депутаты украинского парламента во время рассмотрения законопроекта о реинтеграции Донбасса отказалась признать неподконтрольные республики террористическими организациями. За соответствующую поправку к законопроекту проголосовали лишь 76 парламентариев при 226 минимально необходимых.

Идею признать ЛНР и ДНР, которые осуществляют управление на неподконтрольных Киеву территориях, террористическими организациями предложила депутат из фракции Радикальной партии Оксана Корчинская.



К рассмотрению во втором чтении проекта закона "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" Верховная рада приступила во вторник. По словам спикера парламента Андрея Парубия, в проект документа было внесено около 700 правок, замечаний и предложений.



6 октября 2017 года Верховная рада приняла законопроект о реинтеграции Донбасса в первом чтении. Законопроект называет территории Донецкой и Луганской народных республик "оккупированными территориями", Россию - "оккупантом", а также официально закрепляет понятие "российская агрессия". Меры по реинтеграции региона сводятся к силовому сценарию и политико-дипломатическому давлению на Россию. В ходе первого чтения в парламенте из документы были исключены все упоминания о Минских соглашениях и нормы, отсылающие к ним.



Ряд украинских экспертов уже высказали мнение, что данный закон в той редакции, в которой он планируется, только отдалит и усложнит задачи по мирному урегулированию в Донбассе.

