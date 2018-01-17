Михалков гордится включением в украинский "черный список"

Российский кинорежиссер Никита Михалков, попавший в список лиц, "угрожающих нацбезопасности Украины", убежден, что никто из этого списка не является угрозой для украинского народа, но гордится, что "бандеровская верхушка" считает его опасным.



"Я абсолютно убежден, что никто из нас, внесенных в этот список, не является угрозой для украинского народа, повторяю — именно народа. А то, что бандеровская верхушка считает нас угрозой – я могу только этим гордиться. Уверен, что с прозрением от этого морока, все встанет на свои места, и мы вновь станем, как это было многие века, одним культурным православным пространством", — приводит слова Михалкова пресс-служба.



Ранее во вторник на сайте минкультуры Украины появилось сообщение, что кинорежиссер Никита Михалков, певец Дмитрий Фомин, телеведущий Дмитрий Шепелев и музыкант Баста попали в список лиц, "угрожающих нацбезопасности Украины". Теперь в списке значатся 118 лиц, в отношении них применяются санкции в виде временного запрета на въезд на Украину.



Также Киев неоднократно ограничивал работу российских СМИ в стране, в том числе регулярно запрещая въезд на Украину журналистам из РФ. В марте 2015 года была приостановлена аккредитация при органах госвласти Украины 115 российских СМИ. Запрещена трансляция основных российских телеканалов.



МИД РФ назвал происходящее наступлением на свободу СМИ и призвал ОБСЕ, ЕС и США жестко отреагировать на этот запрет, а также на депортацию из Украины журналистов российских СМИ, заявив, что двойные стандарты в этой области, практикуемые Западом, недопустимы.

