Администрация США серьезно изучает варианты боевых действий против КНДР

Американская администрация со всей серьезностью изучает различные варианты применения военной силы в отношении КНДР. Об этом сообщил 16 января в интервью группе журналистов, среди которых был корреспондент ТАСС, председатель комитета по делам Вооруженных сил (ВС) Палаты представителей Конгресса США Мэк Торнберри (республиканец, штат Техас).



"Администрация чрезвычайно серьезно рассматривает то, что будет задействовано в военных вариантах, когда дело касается Северной Кореи. И я говорю о "вариантах" - во множественном числе. Относительно этих вещей надо быть настроенным серьезно, нельзя просто предпринимать символические усилия. Быть настроенным серьезно означает проработку логистических [аспектов потенциальных военных операций], [вопросов доставки] боеприпасов, того, какие силы потребуются для каких миссий, когда им потребуется находиться там (то есть в районе Корейского полуострова - здесь и далее прим. ТАСС); тут множество деталей", - подчеркнул влиятельный законодатель.



"На прошлой неделе были сообщения о некоторых предпринимаемых усилиях, а также, кстати говоря, [соответствующей] подготовке [американских ВС] <...>", - отметил Торнберри, не пояснив, какие именно данные он имеет в виду.



"Мне кажется, они [руководители исполнительной ветви власти США] настроены очень серьезно, и это необходимая [в данном случае] предусмотрительность. <...> Мы должны быть готовы к чрезвычайной ситуации на Корейском полуострове, и нам необходимо показывать, что мы готовы. Насколько я понимаю, Вооруженные силы [США] занимаются этой подготовкой. И, будем надеяться, она не потребуется", - заявил Торнберри.



С его точки зрения, после окончания холодной войны США фактически решили, что больше нет необходимости тревожиться по поводу гражданской обороны и тому подобных делах. "Северная Корея напомнила нам, что следует беспокоиться о таких вещах, даже о таких, как изучение вариантов обеспечения гражданской обороны <...>. Это не натяжка, какая-то этих ракет [КНДР] может быть направлена не только на Гавайи, но и на континентальную часть США. Нам надо не паниковать, а серьезно воспринимать такую возможность", - убежден конгрессмен.



"Нам нужно быть готовыми к широкому спектру [угроз]. Нельзя готовить американские Вооруженные силы исключительно к чрезвычайной ситуации на Корейском полуострове <...>. Но, считаю, мы видели признаки, как я бы выразился, коррекции [курса] - в плане того, чтобы более серьезно относиться к тому, что потребуется, если действительно возникнет конфликт на Корейском полуострове. Это не означает, что вы его хотите, что вы его приветствуете, но <...>, если вы просите военнослужащих рисковать жизнями в интересах страны, то вы обязаны обеспечить им не только лучшее оружие и военную технику, но и подготовку <...>", - сказал Торнберри.



"Именно это и имеет место, и, будем надеяться, это никогда не будет применено [в реальности]", - добавил руководитель комитета по делам ВС нижней палаты Конгресса.



Ситуация вокруг Корейского полуострова резко обострилась в прошлом году в результате проведенных в КНДР испытаний баллистических ракет различных типов, включая те, которые Пхеньян и Вашингтон именуют межконтинентальными, а также шестого ядерного испытания, в ходе которого, по мнению экспертов, был взорван водородных заряд. США и их союзники в регионе, Республика Корея и Япония, ответили резкой активизацией военных учений, имитировавших в том числе удар по КНДР. Однако в новогоднем обращении к согражданам лидер этой страны Ким Чен Ын не только выступил с угрозами в адрес Вашингтона, но и высказался за диалог с Сеулом и участие в зимней Олимпиаде, которая предстоит в феврале в Республике Корея.

