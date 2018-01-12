Кровавые деньги Lucky Labs: бей наших, Россия платит!

Российские деньги, а также вывезенные (читай – украденные) из Украины финансы уже который год возвращаются в нашу страну неприятными, а иногда и трагичными отголосками. То в виде заказных убийств с откровенным почерком спецслужб, то под личиной едва достигших совершеннолетия "инвесторов", готовых вливать в украинское медиапространство звонкие монеты. А то и вовсе в лице квази-магнатов, озабоченных сменой политического строя Украины на более лояльный к ближайшим "добрососедям". Отнюдь, к сожалению, не добрым.



Деньги России – беда Украине

Минутной аудиозаписи хватило, чтобы крепко пошатнуть образ "народного героя" Михаила Саакашвили: оказалось, что борец за правду берет деньги не где-нибудь, а у беглого олигарха Сергея Курченко, бывшего казначея Януковича – прямо из России. И берет, естественно, не просто так, за красивые грузинские глаза и пламенные речи. В благодарность "золотой мальчик" ждет ни много ни мало – свержения действующей украинской власти. Что ж, риторика "держи вора" уже давно и хорошо знакома украинцам, привыкшим к заявлениям многочисленных политиков-популистов.

И кто же, как правило, скандирует "держи вора" громче всех? Конечно, сам вор. Лучшая защита – нападение. По такому же принципу работает широко известный в "узких кругах" тандем предпринимателей из России – Сергей Токарев и Рустам Гильфанов. Людей, чьи "запоребриковые" деньги так же прицельно бьют по Украине.

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Интересно, что тандем российский – а вот бизнес у парней просто-таки расцвел в Киеве. Их детище – известная IT-компания Lucky Labs – прославилось в первую очередь вовсе не разработкой игр (об этом позже), а объяснениями с СБУ по обвинениям в незаконном игорном бизнесе. И, что куда страшнее, в прямом финансировании сепаратистов в ДНР-ЛНР.

"Проблемы с доступом к Joycasino? Зарабатывай на Вулкане!" Совместив оба этих нашумевших (и даже опостылевших) слогана, получаем традиционную схему, знакомую украинскому обывателю по ситуации с одним очень известным интернет-провайдером.

Суть проста: выводим на рынок продукт, предлагающий такие же услуги, как и монополист – но куда дешевле и доступнее. Всем нравится, все меняют гиганта интернета на маленький сервис. И тут бац! Компания начинает работать откровенно плохо. Сервис начинает сбоить, колл-центры умалкивают, а интернет ползет медленнее, чем новичок на экзамене по вождению.

И, что делать – приходится возвращаться в объятия монополиста, подспудно осознавая: ничего лучшего на рынке как не было, так и нет. Бренд подтвержден и закреплен, всем спасибо! А "соль" в том, что обе компании принадлежат одному инвестору!

Точно таким же образом функционировала компания Lucky Labs. Открывала интернет-сайты, называла их "онлайн-казино", подключала к ним (у профи это называется "интегрировать") игровые автоматы собственной разработки, выдавая их за слоты всемирно известных производителей Microgaming, NetEnt и прочих гигантов. И снимала сливки с пользователей по всему миру, просаживающих реальные деньги в "виртуальном Лас-Вегасе" (что, как мы помним, запрещено на территории Украины). Затем выбрасывала в сеть пригоршню новых сайтов, "еще лучше прежних" – только играйте и выигрывайте!

И все бы ничего, если бы черт не дернул Сергея и Рустама дать "немножко денег" лихим боевикам в Донецкой и Луганской народных республиках (или как их там?). Тут-то в "продвинутую" IT-компанию Lucky Labs и заявились бравые парни из украинской безопасности.

Я не я, и корова не моя!

Конечно же, подозрения силовиков (и не беспочвенные, нужно сказать – даже уголовные дела завели) "айтишники" тут же окрестили атакой на украинский IT-бизнес (вы-то здесь при чем, уважаемые?), а законные, с ордером, обыски – несанкционированными "масками-шоу". Бросив тысячи заработанных содержанием онлайн-казино долларов на ушлых адвокатов и журналистов, руководители Lucky Labs не ограничились лишь оправданиями – мол, не виноваты мы!

Они решили пойти проторенной дорожкой, обвиняя направо и налево компании, действительно связанные с разработкой игр. Мол, вот же они, разбойники!

Ну а что, отличный способ уйти с линии огня, перевести, как говорят в бизнесе, "стрелки". Бизнесмены начали буквально "раздаривать" собственные бренды Вулкан, CasinoX и Joycasino, приписывая их кому попало – украинским бизнесменам, депутатам, и, само собой, настоящим IT-компаниям.

С Нацбанком шутки плохи

Возможно, обыватели, далекие от мира онлайн-казино, Сергею и Рустаму поверили. Те же, кто "в теме" – Служба безопасности Украины, следственные органы и даже Президент – спокойно гнули свою линию, подкрепленную железными доказательствами. Как результат, предприимчивые Сергей и Рустам оказались…. под номерами 666 (символично?) и 667 в списке граждан России, попавших под жесткие санкции.

Как видим, тут и блокировка активов, и ограничение торговых операций, и препятствование выводу капиталов за территорию страны, и даже запрет на въезд в Украину!

В том числе, несколько серьезных ограничений от украинского Нацбанка. Например, запрет инвестирования, запрет размещения валютных ценностей на счетах и вкладах, запрет на выдачу наличных с карты… Запрет, запрет, запрет…

Неудивительно, что теперь львиная доля бюджета Lucky Labs оседает не в карманах программистов, пишущих код для новых онлайн-казино, а в портфелях адвокатов, пытающихся "занести" украинским судьям за "правильные" решения. К счастью, этого не происходит – ни один украинец (пусть и самый коррумпированный) не пойдет на подобную сделку с совестью, поощряя реальных убийц с Юго-Востока. Или их благодарных российских "банкиров" – разница, по сути, невелика.

Прощай, репутация – и свобода?

"Валить" Lucky Labs тут же бросились все конкуренты по бизнесу – такие же онлайн-казино, пытающиеся оттяпать кусок пирога побольше. Чего только не приписывали злополучным Токареву и Гильфанову! Даже разработку нашумевшего вируса Petya.A, "положившего" сотни украинских сайтов (да и не только украинских).

Естественно, никаких подтверждений такие теории не получили. В отличие от вполне реальных санкций и запретов от государства, Президента, Совета обороны и Национального банка Украины. Конечно же, "небо в клетку" российским руководителям Lucky Labs вряд ли светит – но вот доверие международных финансовых институтов и чистая деловая репутация утрачены, кажется, навсегда.

Детей – кормим, взрослых – убиваем

В глубокую реку финансов, щедро текущих в ДНР и ЛНР, влился еще один гражданин России – предприниматель Константин Малофеев. Только на поддержку Алексея Чалого – "народного мэра" Севастополя, российский олигарх потратил миллион долларов. Плюс щедро финансировал своего экс-сотрудника Александра Бородая – одного из нынешних руководителей ДНР.

Но вот что интересно: "кровавый" бизнесмен…. по-прежнему ведет свой бизнес в Украине! Фонд Малофеева "Маршал Капитал" контролирует корпорацию "Нутритек" – крупнейшего производителя детского питания. И догадайтесь, где находится одно из предприятий? Верно – в Украине! Точнее, в Полтавской области. Хорольский молочно-консервный комбинат – единственный в нашей стране производитель сухих молочных смесей для детского питания. И руководит им еще один гражданин России, собирая деньги с украинских детей – и превращая их в оружие для "зеленых человечков".

Засветился Малофеев и в "казиношном" бизнесе. Имея более 7 % акций Ростелекома (крупнейшего российского провайдера), предприниматель помогал незаконным онлайн-казино (в том числе и авторства Lucky Labs) – вычеркивал их из списка запрещенных сайтов, попадающих под блокировку. Деньги, естественно, делились на всех. В итоге, вслед за Токаревым и Гильфановым, Малофеев оказался в санкционном списке – и даже стал фигурантом уголовного производства, открытого Главным следственным управлением МВД Украины еще в 2014 году. А в ноябре 2017 Национальная полиция объявила предпринимателя в межгосударственный розыск.

Поэтому хорошо бы получить ответ на вопрос: почему граждане России, в чьих деяниях уже не раз были замечены (и доказаны) и грубые правонарушения, и откровенный сепаратизм, и даже угроза безопасности Украины, продолжают заниматься "бизнесом" на территории нашей страны? Другими словами, "доколе"?

ОБНОВЛЕНО: 12 января 2017 года, СБУ продолжило обыски в компании Lucky Labs, принадлежащей российским бизнесменам Сергею Токареву и Рустаму Гильфанову. Первоисточник: ain.ua