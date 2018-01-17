Толстой: Совет Европы готов преодолевать кризис в отношениях РФ и ПАСЕ

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что видит готовность Совета Европы (СЕ) к преодолению кризиса в отношениях России и Парламентской ассамблеи организации, в том числе к возможному внесению изменений в Устав СЕ в свете неучастия делегации РФ в работе ПАСЕ.



Парламентарий подтвердил, что 23 января намерен принять участие в заседании спецкомиссии по гармонизации органов СЕ.



"То, что за такой непродолжительный срок пройдет уже вторая встреча с представителями российского парламента, подтверждает готовность к переосмыслению сложившейся ситуации и поиску путей выхода из кризиса у коллег в Совете Европы, к соблюдению Устава организации, а возможно - и к внесению в него необходимых изменений", - сказал Толстой во вторник ТАСС.



"Пока же мы считаем нужным воздержаться от участия в сессиях ПАСЕ, так как не видим в этом смысла, а быть "мальчиками для битья" без права голоса не считаем нужным, как и не считаем нужным платить за это", - подчеркнул он.



"23 января мы с коллегой из Совета Федерации [председателем комитета по международным делам] Константином Косачевым примем участие в первом заседании специальной комиссии Бюро по роли и миссии Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая была создана в середине декабря по решению Бюро Ассамблеи как ответ на доклад [лидера группы социалистов в ПАСЕ] Микеле Николетти о необходимости гармонизации отношений внутри Совета Европы", - пояснил политик.



По его словам, можно сказать, что создание этой комиссии стало результатом консультаций в Президентском комитете ПАСЕ с участием российских парламентариев, которые состоялись 14 декабря 2017 года. "Тогда европейские коллеги выразили заинтересованность в восстановлении диалога с Россией и разрешении спорных вопросов, которые мешают работе российской делегации в ассамблее. Мы же, в свою очередь, обозначили непреклонность своих позиций в вопросе нарушения прав национальных делегаций", - напомнил Толстой.



Вице-спикер отметил, что следующим этапом переговоров как раз и станет заседание специальной комиссии в Страсбурге, на которую он и Косачев были приглашены вне зависимости от того, примет ли делегация РФ участие в работе самой ассамблеи. "Повестка та же: гармонизация уставных документов ПАСЕ", - констатировал он, указав, что необходимость решения этих вопросов действительно давно назрела.



"Последние несколько лет мы наблюдаем пренебрежение фундаментальными принципами демократических процедур в Парламентской ассамблее, что и привело сегодня к тому кризису, который мы имеем", - акцентировал внимание вице-спикер. По его убеждению, нельзя говорить о том, что ПАСЕ в частности и Совет Европы в целом являются площадками для равноправного диалога всех стран, до тех пор пока одну из них могут, например, лишить права голоса.

